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Сегодня, 17:55

Автодром «Игора Драйв» вновь примет баху «Россия — Северный Лес»

Анатолий Курагин
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Автодром «Игора Драйв», расположенный в Ленинградской области, с 7 по 9 февраля примет единственный в мире ралли-рейд по снегу и льду, который в этом году объединит на общей площадке автомобильный и мотоциклетный спорт. Гонка состоится в двух статусах: первого этапа чемпионата России по ралли-рейдам и Всероссийского соревнования по моторалли (старая дисциплина с новым названием, ранее известная как кросс-кантри). Формат соревнований остается неизменным на протяжении многих лет.

В четверг участники прибудут на автодром «Игора Драйв», недалеко от которого будут организованы официальные тесты. В пятницу пройдут административные и технические проверки, а также состоится пролог. Для него задействуют как автодром «Игора Драйв», так и близлежащие территории. В субботу и воскресенье экипажи на автомобилях и мотоциклисты отправятся на спецучастки.

В 2020 году баха «Россия — Северный Лес» вернулась в Ленинградскую область из Карелии, где проходила несколько лет. По традиции штаб и парк сервиса гонки располагаются на автодроме «Игора Драйв», где осуществляются административные проверки и техническая инспекция.

В 2025 году организаторы переработали трассу — большая часть гонки пройдет по скоростным участкам, которые ранее никогда не использовались в рамках бахи «Россия — Северный Лес». Экипажам на автомобилях предстоит преодолеть около 400 км по спецучасткам, которые проложены в Приозерском и Выборгском районах Ленинградской области. Протяженность гонки для спортсменов на мотоциклах — около 120 км, но спецучастки также будут распределены по всем трем соревновательным дням.

В воскресенье вечером, после подведения итогов гонки, состоится награждение победителей и призеров ралли-рейда «Россия — Северный Лес». Большой спортивный праздник на автодроме «Игора Драйв» станет центральным событием всего зимнего сезона для Ленинградской области и Санкт-Петербурга.

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