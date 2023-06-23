Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Автоспорт
Новости
Формула-1
Автоспорт
Ралли
Мотоспорт
Главная
Авто-мото
Автоспорт

Сегодня, 12:05

Автогонщик Мазепин заявил, что России необходимо сделать внутренние соревнования

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Автогонщик Никита Мазепин рассказал, что думает об отстранении россиян от международных соревнований. Он считает, что России нужно сделать внутренние соревнования.

«В первую очередь надо работать в юридической плоскости, чтобы все-таки доехать до международных соревнований. Потому что турниры с сильнейшими спортсменами рождают сильных людей, сильных спортсменов. Если это невозможно, то надо делать соревнования внутри нашей страны. Делать все для всесторонней поддержки спортсменов, тренировать их и готовить к тому дню, когда они смогут вернуться на международную арену», — цитирует Мазепина «Известия».

Российские спортсмены отстранены от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.
Источник: https://iz.ru/1531794/aleksei-fomin/nado-delat-sorevnovaniia-vnutri-nashei-strany
Никита Мазепин
0
Читайте также
Призерку чемпионата мира лишают гражданства Литвы. За участие в российских шоу
Без России и с громкими скандалами. Поляки открыли ненужную европейскую Олимпиаду
В Воскресенске двух человек госпитализировали после падения лифта
Захарова ответила послу Израиля на Украине на слова о Бандере
Шойгу доложил Путину о создании резервной армии и армейского корпуса
Как меняются границы стран: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Российская серия кольцевых гонок: этап в Крепости грозной
СМП РСКГ на Kazan Ring: дождь и аварии лидеров
Этап №4 СМП РСКГ на Moscow Raceway: аварии, брызги шампанского и сумасшедшие гонки
Суперкары и жара в Санкт-Петербурге / РСКГ — на «Игора Драйв»
Российская серия кольцевых автогонок / Нижегородское кольцо
Российская серия кольцевых гонок: дождь / аварии суперкаров / победы фаворитов
"Дакар"-2018. Главное видео
Четвертая победа Романа Русинова и G-Drive Racing
G-Drive Racing покоряет Японию!
G-Drive Racing побеждает в Шанхае!
Взятие "Поля Рикара"
"G-Drive Racing" побеждает в Бразилии!
G-Drive Racing в гонке "24 часа Нюрбурнгринга"
Гонка "6 часов Спа" глазами команды G-Drive Racing
Шокирующий финал в Дайтоне
Финальный этап RRC "Смоленское кольцо"
7-й этап Russian Racing Championship
Russian Drift Series 2012
Нижний Новгород ждёт 7-ой этап RRC
5-й этап RRC – Moscow Raceway
Кольцевые гонки на трассе в Казани
Гонки грузовиков в Италии
Презентация гоночного турнира RRC
Ледовая "Гонка Звезд - 2012"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мазепин рассказал, что готов рассмотреть участие в ралли-рейде «Дакар»