Автогонщик Мазепин заявил, что России необходимо сделать внутренние соревнования

Сегодня, 12:05
Автогонщик Никита Мазепин рассказал, что думает об отстранении россиян от международных соревнований. Он считает, что России нужно сделать внутренние соревнования.
«В первую очередь надо работать в юридической плоскости, чтобы все-таки доехать до международных соревнований. Потому что турниры с сильнейшими спортсменами рождают сильных людей, сильных спортсменов. Если это невозможно, то надо делать соревнования внутри нашей страны. Делать все для всесторонней поддержки спортсменов, тренировать их и готовить к тому дню, когда они смогут вернуться на международную арену», — цитирует Мазепина «Известия».