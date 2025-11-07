Ротенберг оценил подписание соглашения с Федерацией фиджитал-спорта: «Сможем глубже интегрировать цифровые решения в автоспорт»

Президент Российской автомобильной федерации (РАФ) Борис Ротенберг прокомментировал подписание соглашения с Федерацией фиджитал-спорта о сотрудничестве и развитии. «Подписание соглашения с Федерацией фиджитал-спорта — важный шаг для развития нашего общего спортивного направления. Автоспорт всегда стремился к внедрению новейших технологий, и фиджитал открывает перед нами новые возможности. Мы видим, как виртуальные симуляторы и киберспортивные дисциплины играют огромную роль в подготовке пилотов, повышении их реакции и тактического мышления. Это партнерство позволит нам еще глубже интегрировать цифровые решения в развитие автомобильного спорта, сделать его еще более зрелищным и доступным для молодого поколения, а также укреплять наш национальный технологический суверенитет в этой динамично развивающейся сфере», — сказал Ротенберг в рамках форума «Россия — спортивная держава».

Lego Для молодежи с её азартом и увлечением гонками - это только в плюс 09.11.2025

Vitalick Новые технологии внедряются во все сферы жизни, необходимо держать руку на пульсе 09.11.2025

Michale Frost Согласен, форум крупная площадка не только для обмена информацией, но и для успешных соглашений 09.11.2025

Labubal Сегодня действительно важно, что отечественный автоспорт делает ставку на собственные инженерные решения 09.11.2025

Djibits Думаю, это поможет встроить «цифру» в автоспорт на постоянной основе 09.11.2025

Ольга РОМАНОВА Фиджитал двигает молодежь вперёд,где они на стимуляторах уже приобретают опыт в гонках это хорошая идея. 08.11.2025

Мику Форум в Самаре мощный движ кнш и по киберспорту договорились :thumbsup: респект 08.11.2025

Алекс Крот Действительно фиджитал открывает разные возможности перед нами, симуляторы помогают больше развить реакцию мышление, тактику и получать опыт в нестандартные ситуациях 08.11.2025