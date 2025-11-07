Видео
7 ноября, 12:52

Ротенберг оценил подписание соглашения с Федерацией фиджитал-спорта: «Сможем глубже интегрировать цифровые решения в автоспорт»

Артем Бухаев
Корреспондент
Борис Ротенберг.
Фото пресс-служба Российской автомобильной федерации

Президент Российской автомобильной федерации (РАФ) Борис Ротенберг прокомментировал подписание соглашения с Федерацией фиджитал-спорта о сотрудничестве и развитии.

«Подписание соглашения с Федерацией фиджитал-спорта — важный шаг для развития нашего общего спортивного направления. Автоспорт всегда стремился к внедрению новейших технологий, и фиджитал открывает перед нами новые возможности. Мы видим, как виртуальные симуляторы и киберспортивные дисциплины играют огромную роль в подготовке пилотов, повышении их реакции и тактического мышления. Это партнерство позволит нам еще глубже интегрировать цифровые решения в развитие автомобильного спорта, сделать его еще более зрелищным и доступным для молодого поколения, а также укреплять наш национальный технологический суверенитет в этой динамично развивающейся сфере», — сказал Ротенберг в рамках форума «Россия — спортивная держава».

9

  • Lego

    Для молодежи с её азартом и увлечением гонками - это только в плюс

    09.11.2025

  • Vitalick

    Новые технологии внедряются во все сферы жизни, необходимо держать руку на пульсе

    09.11.2025

  • Michale Frost

    Согласен, форум крупная площадка не только для обмена информацией, но и для успешных соглашений

    09.11.2025

  • Labubal

    Сегодня действительно важно, что отечественный автоспорт делает ставку на собственные инженерные решения

    09.11.2025

  • Djibits

    Думаю, это поможет встроить «цифру» в автоспорт на постоянной основе

    09.11.2025

  • Ольга РОМАНОВА

    Фиджитал двигает молодежь вперёд,где они на стимуляторах уже приобретают опыт в гонках это хорошая идея.

    08.11.2025

  • Мику

    Форум в Самаре мощный движ кнш и по киберспорту договорились :thumbsup: респект

    08.11.2025

  • Алекс Крот

    Действительно фиджитал открывает разные возможности перед нами, симуляторы помогают больше развить реакцию мышление, тактику и получать опыт в нестандартные ситуациях

    08.11.2025

  • Nik

    специалист шЕрокого профиля

    07.11.2025

    Борис Ротенберг-старший
