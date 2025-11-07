Ротенберг оценил подписание соглашения с Федерацией фиджитал-спорта: «Сможем глубже интегрировать цифровые решения в автоспорт»

7 ноября, 12:52
Президент Российской автомобильной федерации (РАФ) Борис Ротенберг прокомментировал подписание соглашения с Федерацией фиджитал-спорта о сотрудничестве и развитии.
«Подписание соглашения с Федерацией фиджитал-спорта — важный шаг для развития нашего общего спортивного направления. Автоспорт всегда стремился к внедрению новейших технологий, и фиджитал открывает перед нами новые возможности. Мы видим, как виртуальные симуляторы и киберспортивные дисциплины играют огромную роль в подготовке пилотов, повышении их реакции и тактического мышления. Это партнерство позволит нам еще глубже интегрировать цифровые решения в развитие автомобильного спорта, сделать его еще более зрелищным и доступным для молодого поколения, а также укреплять наш национальный технологический суверенитет в этой динамично развивающейся сфере», — сказал Ротенберг в рамках форума «Россия — спортивная держава».
Lego
Для молодежи с её азартом и увлечением гонками - это только в плюс
09.11.2025
Vitalick
Новые технологии внедряются во все сферы жизни, необходимо держать руку на пульсе
09.11.2025
Michale Frost
Согласен, форум крупная площадка не только для обмена информацией, но и для успешных соглашений
09.11.2025
Labubal
Сегодня действительно важно, что отечественный автоспорт делает ставку на собственные инженерные решения
09.11.2025
Djibits
Думаю, это поможет встроить «цифру» в автоспорт на постоянной основе
09.11.2025
Ольга РОМАНОВА
Фиджитал двигает молодежь вперёд,где они на стимуляторах уже приобретают опыт в гонках это хорошая идея.
08.11.2025
Мику
Форум в Самаре мощный движ кнш и по киберспорту договорились :thumbsup: респект
08.11.2025
Алекс Крот
Действительно фиджитал открывает разные возможности перед нами, симуляторы помогают больше развить реакцию мышление, тактику и получать опыт в нестандартные ситуациях
08.11.2025
Nik
специалист шЕрокого профиля
07.11.2025