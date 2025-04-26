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Сегодня, 14:50

Браун хочет видеть Алонсо за рулем «Макларена» в Ле-Мане

Камила Абдурахманова
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Генеральный директор «Макларена» Зак Браун выразил заинтересованность в участии Фернандо Алонсо в гонке «24 часа Ле-Мана» в составе его команды.

«Фернандо — один из величайших гонщиков. Я в этом уверен, ведь он уже выступал за нас. Он феноменальный спортсмен. Хотя его карьера в «Формуле-1» близится к завершению, мы анонсировали возвращение в Ле-Ман — гонку, которую он уже выигрывал. И я был бы рад снова увидеть его за рулем «Макларена», — заявил Браун в интервью GPblog.

Алонсо дважды побеждал в престижном 24-часовом марафоне в составе Toyota Gazoo Racing.

Макларен
Фернандо Алонсо
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