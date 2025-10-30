Cборная России под своим флагом выступит в престижной международной автогонке в Малайзии

Пять экипажей российской команды Sintec Off-Road Team под российским флагом примут участие в одной из самых сложных внедорожных гонок мира — финале мировой серии Rainforest Challenge (RFC).

Соревнование считается неофициальным чемпионатом мира по внедорожному спорту и пройдет в Малайзии с 28 ноября по 10 декабря 2025 года. Среди соревнований по экстремальному бездорожью RFC занимает третье место по сложности после Baja 1000 и «Дакара». В финале серии примут участие более 100 профессиональных спортсменов из Европы, Азии, Австралии и Океании.

Формат соревнований по бездорожью RFC — от 25 до 50 коротких интенсивных секций с лимитом времени 15 минут на каждую. Трассы проложены по скалам, глине и песку, руслам горных ручьев и рек, с заметными перепадами высот. Исторически до финиша добираются менее половины стартовавших экипажей.

Команда России, которую представляет Sintec Off-Road Team, состоит из 5 экипажей под российским флагом: Кульбак/Алиян, Вахнюк/Калинин, Айнутдинов/Соловьев, Кацура/Болдырев, Малахов/Мишагин. В прошлом году россияне в одном из классов попали на подиум, заняв третье место.