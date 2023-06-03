Чагин считает, что мир спорта стал зависеть от политики

Руководитель команды «Камаз-мастер» и семикратный победитель ралли-рейда «Дакар» Владимир Чагин заявил, что российские спортсмены мечтают вернуться на мировую арену, однако многие вопросы в спорте зависят от политиков.

«Конечно, мы продолжаем общаться и с Международной автомобильной федерацией, и с иностранными спортсменами. К нам очень хорошо относятся, многие хотят вновь с нами встретиться и посоревноваться. И мы, конечно, тоже мечтаем вернуться в то состояние спорта, которое было несколько лет назад. Но сегодня мир спорта, к сожалению, зависит во многом от политики, а не от самих спортсменов, мы все это прекрасно понимаем», — приводит слова Чагина ТАСС.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов от соревнований. Этим рекомендациям последовали многие международные спортивные федерации. 28 марта 2023 года исполком МОК рекомендовал допускать российских и белорусских атлетов исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.