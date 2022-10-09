Даниил Квят досрочно завершил гонку NASCAR Cup в Шарлотте

Российский гонщик Даниил Квят досрочно завершил гонку NASCAR Cup на дорожной конфигурации трека в Шарлотте.

На 17-м круге Квят столкнулся с проблемами с двигателем и заехал в боксы. Позднее он снялся с соревнований.

Квят в итоговой классификации займет 39-е место.

Даниил провел свою третью гонку в NASCAR Cup. Накануне бывший пилот «Формулы-1» финишировал 15-м в дебютном заезде NASCAR Xfinity.

Квят дебютировал в NASCAR 31 июля на трассе «Индианаполис Мотор Спидвей», тогда он не добрался до финиша. Во второй гонке в Уоткинс-Глене 21 августа россиянин финишировал 36-м.