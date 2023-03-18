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Сегодня, 15:47

Квят о подиуме в дебютной гонке WEC: «Неплохое начало сезона»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский гонщик Даниил Квят, выступающий за команду Prema в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC), поделился впечатлениями от подиума.

Квят выступал вместе с Дориан Пин и Мирко Бортолотти за команде Prema, экипаж финишировал третьим в классе LMP2. Для российского пилота этап стал первым в чемпионате мира по гонкам на выносливость.

«Третье место в Себринге. Неплохое начало сезона» — написал Квят в соцсетях.

В интервью для сайта команды он подвел итоги гонки.

«Гонка была проведена очень сильно от старта до финиша, мы все очень чисто поработали. Предстоит приложить усилия, чтобы прибавить и подняться на верхнюю ступень подиума. Мы думаем лишь об одной цели, и все в команде трудятся ради этого. Как бы то ни было, старт очень сильный!» — сказал Квят.

Мирко Бортолотти, Дориан Пин, Даниил Квят. Квят вернулся на подиум вместе с девушкой. Российский пилот блестяще дебютировал в гонках на выносливость

Даниил Квят
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