0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Автоспорт
Новости
Формула-1
Автоспорт
Ралли
Мотоспорт
Главная
Авто-мото
Автоспорт

Сегодня, 13:08

Квят: «Я рад стать частью команды Prema и очень мотивирован, буду выкладываться по максимуму»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Российский автогонщик Даниил Квят прокомментировал то, что в сезоне-2023 будет выступать в чемпионате по гонкам на выносливость FIA WEC в составе команды Prema.

«Это очень захватывающая часть моей карьеры — присоединиться к Prema и вместе участвовать в чемпионате мира по гонкам на выносливость FIA. Эта команда очень известна своими предыдущими успехами, и теперь она стремится покорить мир гонок на выносливость. Я очень рад стать ее частью и очень мотивирован, буду выкладываться по максимуму, чтобы попытаться занять самые высокие позиции», — приводит слова Квята сайт команды.

В состав команды Prema в гонках на выносливость в классе LMP2 (спортпрототипы) помимо Квята вошли Мирко Бортолотти и Дориан Пин.

28-летний гонщик должен был выступать в WEC в 2022 году в составе G-Drive Racing, однако не смог принять участия из-за отказа подписать документ FIA, выданный гонщикам из России и Белоруссии.

Источник: Prema
Даниил Квят
1
0
Читайте также
«Отвергаем клеветнические заявления». МОК в гневе от заявлений украинцев, на очереди — поляки
Гретцки: «Овечкин заслуживает всех почестей. Он хорошо относится к родной стране, к людям»
Лавров подтвердил, что получил от главы МИД Египта послание по Украине от США
Путин внес изменения в порядок установления уровней террористической опасности
Сторонник Саакашвили сообщил о его переводе в реанимацию
Игорь Николаев попал в больницу с инфарктом. Главное
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Даниил Квят будет выступать в WEC в составе команды Prema