Экипаж Квята занял четвертое место в классе LMP2 на этапе WEC в Португалии

Экипаж российского гонщика Даниила Квята, выступающего за команду Prema в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC), занял четвертое место в классе LMP2 в гонке «6 часов Портимана», которая прошла в Португалии.

Победителями в классе LMP2 стали Джош Пирсон, Гидо ван дер Гарде и Оливер Джарвис из United Autosports). Экипаж Квята, Мирко Бортолотти и Дориана Пина уступил победителям 17,865 секунды.

В общем зачете «6 часов Портимана» победили Себастьян Буэми, Брендон Хартли и Рио Хиракава из Toyota Gazoo Racing. Экипаж Квята отстал от них на 7 кругов и занял 13-ю строчку в общем зачете.

Следующая гонка в WEC пройдет 29 апреля в Бельгии на трассе «Спа-Франкоршам».