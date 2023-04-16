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Сегодня, 22:12

Экипаж Квята занял четвертое место в классе LMP2 на этапе WEC в Португалии

Иван Торопцев
Корреспондент
Фото Global Look Press
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Экипаж российского гонщика Даниила Квята, выступающего за команду Prema в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC), занял четвертое место в классе LMP2 в гонке «6 часов Портимана», которая прошла в Португалии.

Победителями в классе LMP2 стали Джош Пирсон, Гидо ван дер Гарде и Оливер Джарвис из United Autosports). Экипаж Квята, Мирко Бортолотти и Дориана Пина уступил победителям 17,865 секунды.

В общем зачете «6 часов Портимана» победили Себастьян Буэми, Брендон Хартли и Рио Хиракава из Toyota Gazoo Racing. Экипаж Квята отстал от них на 7 кругов и занял 13-ю строчку в общем зачете.

Следующая гонка в WEC пройдет 29 апреля в Бельгии на трассе «Спа-Франкоршам».

Даниил Квят
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