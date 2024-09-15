Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Автоспорт
Новости
Формула-1
Автоспорт
Ралли
Мотоспорт
Главная
Авто-мото
Автоспорт

Сегодня, 18:30

Экипаж Шварцмана стал 12-м в гонке на выносливость «Шесть часов Фудзи»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Команда российско-израильского пилота Роберта Шварцмана AF Corse финишировала на 12-м месте в элитном классе гиперкаров в гонке «Шесть часов Фудзи» в рамках чемпионата мира по автогонкам на выносливость (WEC).

Победителем стал экипаж Porsche Penske в составе француза Кевина Эстра, немца Андре Лоттерера и бельгийца Лауренса Вантора, которые преодолели 213 кругов за 6 часов 32,196 секунды.

Шварцман выступал в одной команде с поляком Робертом Кубицей и китайцем Ифэй Е. В начале гонки они столкнулись с экипажем Porsche Penske и были наказаны 30-секундным штрафом. Их отставание от победителей составило 2 круга.

Команда Lamborghini Iron Lynx россиянина Даниила Квята из-за технических проблем завершила гонку после 146 кругов, заняв последнее, 18-е место в своем классе.

Из-за санкций ФИА в отношении России Шварцман выступает по израильской гоночной лицензии, а Квят — под нейтральным флагом.

23 августа 24-летний Шварцман принял участие в первой практике «Гран-при Нидерландов» «Формулы-1», заменив за рулем болида «Заубер» финна Валттери Боттаса. В этой тренировке он показал 16-й результат.

Даниил Квят
Роберт Шварцман

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Фанаты «Спартака» вывесили оскорбительный баннер в адрес Соболева
Фехтовальщица Ламонова рассказала о ситуации в Курской области
Песков заявил о достаточных возможностях ВС РФ и их экономической поддержке
Соболева назвали «несмазанной телегой». Что произошло после матча ЦСКА - «Зенит»
Семь боевиков ВСУ сдались в плен на курском направлении за сутки
Белоусов поручил разобраться в ситуации с гибелью военных с позывными Эрнест и Гудвин
Сегодня
Вчера
Неделя