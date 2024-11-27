Экс-пилот «Формулы-1» Петров стал владельцем дорожно-строительной компании

Бывший пилот «Формулы-1» Виталий Петров стал хозяином «Дорожно-строительной компании «Выборг». Об этом сообщает портал 47news.

Согласно данным СПАРК, россиянин получил 100-процентную долю в уставном капитале организации 25 ноября. Фирма является подрядчиком администрации Выборгского района Ленинградской области, от которой получала контракты общей суммой на 682 миллиона рублей в период с 2020-го по 2024 год. Профилем компании являются работы по строительству автомобильных дорог, планировка ландшафта, чистка и уборка.

Ранее «ДСК Выборг» принадлежала его отцу — бизнесмену Александру Петрову, убитому в 2020 году.

Также в списке бизнес-предприятий бывшего гонщика числятся предприятия в сферах торговли автомобилями, недвижимости и речного транспорта.

Петров известен по выступлениям за команды «Формулы-1» «Лотус» и «Катерхэм». В ноябре 40-летнего спортсмена назначили генеральным директором «СМП Рэйсинг», гоночной компании, основанной известным олигархом Борисом Ротенбергом-старшим.