Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Автоспорт
Новости
Формула-1
Автоспорт
Ралли
Мотоспорт
Главная
Авто-мото
Автоспорт

Сегодня, 20:35

Экс-пилот «Формулы-1» Петров стал владельцем дорожно-строительной компании

Владислав Маслов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший пилот «Формулы-1» Виталий Петров стал хозяином «Дорожно-строительной компании «Выборг». Об этом сообщает портал 47news.

Согласно данным СПАРК, россиянин получил 100-процентную долю в уставном капитале организации 25 ноября. Фирма является подрядчиком администрации Выборгского района Ленинградской области, от которой получала контракты общей суммой на 682 миллиона рублей в период с 2020-го по 2024 год. Профилем компании являются работы по строительству автомобильных дорог, планировка ландшафта, чистка и уборка.

Ранее «ДСК Выборг» принадлежала его отцу — бизнесмену Александру Петрову, убитому в 2020 году.

Также в списке бизнес-предприятий бывшего гонщика числятся предприятия в сферах торговли автомобилями, недвижимости и речного транспорта.

Петров известен по выступлениям за команды «Формулы-1» «Лотус» и «Катерхэм». В ноябре 40-летнего спортсмена назначили генеральным директором «СМП Рэйсинг», гоночной компании, основанной известным олигархом Борисом Ротенбергом-старшим.

Борис Ротенберг. Борис Ротенберг возглавил российский автоспорт. Прежний глава федерации руководил более 20 лет

Источник: 47news
Формула-1
Виталий Петров (Формула-1)

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Взятки судьям давали криптовалютой. Самарский губернатор раскрыл коррупцию в футболе
Соглашение о прекращении огня между Израилем и «Хезболлой» вступило в силу. Что пишут СМИ
Путин поздравил народную артистку РСФСР Галину Польских с 85-летием
Убитую под Красноярском в загоне для свиней девушку изнасиловали перед смертью
Травмировавший Овечкина игрок получает жуткие угрозы расправы
Президентом Грузии может стать чемпион России по футболу Кавелашвили
Сегодня
Вчера
Неделя