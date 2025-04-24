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Сегодня, 20:55

Федерер даст старт гонке «24 часа Ле-Мана»

Алина Савинова
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Экс-первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер назначен официальным стартером гонки на выносливость «24 часа Ле-Мана» в 2025 году.

«Это огромная честь — дать старт «24 часам Ле-Мана», культовой, но крайне изнурительной гонке. Я всегда восхищался целеустремленностью, точностью и стойкостью, которые требуются для этого. Быть в центре этого знакового события — незабываемый опыт», — приводит слова Федерера пресс-служба гонки.

«24 часа Ле-Мана» пройдут с 14 по 15 июня во Франции.

43-летний швейцарец является 20-кратным чемпионом турниров «Большого шлема». Всего он завоевал 111 титулов на уровне АТР. Федерер завершил карьеру теннисиста в 2022 году.

Теннис
Роджер Федерер
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