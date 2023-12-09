Ферстаппен вручил трофей чемпиону мира по картингу россиянину Куцкову

Россиянин Кирилл Куцков на Гала-церемонии Международной автомобильной федерации (ФИА) получил кубок за победу в чемпионате мира по картингу в категории юниоров в 2023 году.

Трофей ему вручил трехкратный чемпион «Формулы-1» и пилот «Руд Булл» Макс Ферстаппен. Церемония награждения призеров автоспортивных чемпионатов мира проходит в Баку.

Куцков стал первым россиянином, сумевшим выиграть чемпионат мира по картингу. Он представляет команду DPK Racing.

Российский пилот также является двукратным победителем Кубков России по картингу, бронзовым и серебряным призером Кубков мира.