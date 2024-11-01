Шварцман покинет «Феррари»

Руководитель программы «Феррари» в гонках на выносливость Антонелло Колетта заявил, что гонщик Роберт Шварцман разорвет контракт с командой после завершения сезона WEC. Заключительный этап чемпионата мира по автогонкам на выносливость пройдет в Бахрейне в эти выходные.

«Он решил сделать другой выбор, но я очень уважаю его», — приводит Sportscar365 слова Колетты. Ожидается, что 25-летний россиянин продолжит карьеру в IndyCar в составе команды Prema Racing.

Шварцман был связан с системой «Феррари» с 2017 года. Сначала он выступал за команду в «Формуле-2» и «Формуле-3», затем был тестовым и резервным пилотом «Феррари» в «Формуле-1». Шварцман — чемпион «Формулы-3» 2019 года и серебряный призер «Формулы-2» 2021 года.

Шварцман выступает по израильской гоночной лицензии после решения Международной автомобильной федерации, которая в феврале 2022 года разрешила российским гонщикам принимать участие в соревнованиях только в нейтральным статусе.