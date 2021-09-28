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28 сентября 2021, 15:55

Ирина Сидоркова получила водительские права

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Пилот программы SMP Racing Ирина Сидоркова после исполнения 18 лет получила водительские права.

«Многие думают, что если ты гонщик, то ты с легкостью пройдешь экзамен, но это не так. Пилоты проходят всю эту процедуру так же, как и все остальные люди. Все начинают с азов — наизусть учат правила дорожного движения, занимаются с инструктором и так далее. Поэтому я очень рада, что сдала экзамен и получила права. Пока что опыта самостоятельной езды на дорогах общего пользования у меня нет, потому что у меня еще нет машины. Но я надеюсь, что в скором времени смогу потихоньку выбираться на дороги.

Наличие водительских прав не являлось обязательным для получения мной лицензии РАФ (Российской автомобильной федерации). Экзамен на гоночную лицензию сдается отдельно, он никак не связан с ГИБДД и водительскими правами. Так же как и наличие водительского удостоверения не дает права выступать на автоспортивных соревнованиях. Так что я считаю это личным делом каждого.

Большинство моих знакомых автогонщиков имеют водительские права. У меня их не было раньше, потому что мне было меньше 18 лет и у меня не было времени сдать заранее», — приводит слова Сидорковой пресс-служба SMP Racing.

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