Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Автоспорт
Новости
Формула-1
Автоспорт
Ралли
Мотоспорт
Главная
Авто-мото
Автоспорт

Сегодня, 21:32

Итальянский турист погиб во время девятого этапа «Дакара»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Итальянский турист погиб в результате наезда во время девятого этапа ралли-марафона «Дакар», который проходит в Саудовской Аравии.

«Зритель итальянского происхождения, который находился за дюной, стал участником инцидента во время ралли. Его эвакуировали вертолетом для оказания медицинской помощи, но, к сожалению, он скончался во время перелета», — говорится в заявлении представителей «Дакара».

Инцидент произошел во вторник между Эр-Риядом и Харадом.

Легендарный ралли-марафон проходит с 31 декабря 2022 года по 15 января 2023 года.

0
Читайте также
Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Его подключили к ИВЛ
Фото Евгении Медведевой использовали в анонсе на сайте Олимпиады-2026
Осужденной в Белоруссии россиянке Сапеге отказали в помиловании
Фигуриста Костомарова перевели в больницу в Коммунарке
Перебои местного значения: к чему привели взрывы в украинских городах
Глава МИД Германии Бербок прибыла с необъявленным визитом в Харьков
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Хэмилтон: «Кен Блок был удивительным человеком, который всегда жить полной жизнью»