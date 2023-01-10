Итальянский турист погиб во время девятого этапа «Дакара»

Итальянский турист погиб в результате наезда во время девятого этапа ралли-марафона «Дакар», который проходит в Саудовской Аравии.

«Зритель итальянского происхождения, который находился за дюной, стал участником инцидента во время ралли. Его эвакуировали вертолетом для оказания медицинской помощи, но, к сожалению, он скончался во время перелета», — говорится в заявлении представителей «Дакара».

Инцидент произошел во вторник между Эр-Риядом и Харадом.

Легендарный ралли-марафон проходит с 31 декабря 2022 года по 15 января 2023 года.