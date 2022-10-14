Карякин призвал FIA отменить пункт об осуждении СВО для допуска к ралли «Дакар»

Победитель «Дакара»-2017 в зачете квадроциклов россиянин Сергей Карякин направил письмо в Международную автомобильную федерацию (FIA) с просьбой отменить пункт, обязывающий выступить с осуждением специальной военной операции, проводимой Россией на Украине, для участия в ралли-рейде.

«Наша команда не смогла продолжить участие в календаре Кубка мира из-за необходимости подписания специальной бумаги. Подписание этого документа противоречит основам нейтралитета в политике, который является фундаментальным этическим принципом, описанным в кодексе FIA. За моими плечами более 18 лет гонок. За эти годы я четко усвоил, что основополагающим принципом является равенство условий для всех спортсменов, чему FIA неукоснительно следует. Обязанность подписывать данный документ, чтобы иметь возможность стартовать в гонке, нарушает международные принципы. Я буду очень признателен, если вы найдете возможность для моего участия, предоставив справедливые условия и отменив правило подписания этого документа», — приводит текст письма РИА «Новости».

FIA приняла решение наложить пакет санкций на российских пилотов. Автогонщики из России будут выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом при условии соблюдения политического нейтралитета. Более того, они должны будут подписать документ, в котором помимо запрета на употребление слова «русский» и «Россия» необходимо признать солидарность с народом Украины.

Ралли-рейд «Дакар» пройдет с 31 декабря по 15 января в Саудовской Аравии.

Российская команда «КАМАЗ-мастер» заявила, что не примет участия в «Дакаре».