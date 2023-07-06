Карякин заявил о сложностях с поиском спонсоров из-за пропуска «Дакара»

Российский гонщик Сергей Карякин заявил, что отказ от участия в ралли-марафоне «Дакар» осложняет его команде поиск спонсоров для участия в других соревнованиях.

«Дакар» — это одна из основных точек притяжения спонсоров, и найти спонсоров без «Дакара» очень тяжело. Здесь очень благодарен своим партнерам — УГМК, ФОРЭС, которые откликнулись на просьбу о помощи поддержать эту гонку (участие в ралли-рейде «Шелковый путь» — прим. «СЭ»)», — приводит ТАСС слова Карякина.

В настоящее время российский гонщик принимает участие в ралли-рейде «Шелковый путь», который проводится с 2009 года на территории России. В этом году ралли проходит с 6 по 15 июля.

1 марта прошлого года Международная автомобильная федерация (FIA) разрешила гонщикам из России и Белоруссии выступать в соревнованиях только под нейтральным флагом и при условии подписания особого документа, в котором прописаны ряд ограничений для пилотов. Карякин отказался подписывать данный документ.