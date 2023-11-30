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Сегодня, 15:37

Команда 99 Racing, за которую выступает Никита Мазепин, представила новую ливрею

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Болид LMP2.
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В сезоне-2023/24 в рамках участия в Азиатской серии Ле-Ман команда 99 Racing представила обновленный дизайн команды, а также болида LMP2. Новый визуальный концепт команды был разработан вместе с агентством Quberten.

Ливрея болида представлена в черном и флюоресцентном оранжевом цвете, который ярко выделяет болид из пелотона. Анималистичный и хищный принт демонстрирует дерзкий характер и стремление гоночного коллектива к первому месту на пьедестале. В хвосте болида мы можем увидеть две фирменные девятки бренда, которые уверенно подчеркивают и номер команды — 99.

«Мы рады представить наш обновленный дизайн. В своем творческом процессе мы старались учитывать, что текущий сезон проходит одновременно в Азии и на Ближнем Востоке. Поэтому мы не стали ограничиваться классическими элементами и вдохновились уникальной природой двух регионов. В этом сезоне мы увидим, как гонка преобразиться новыми красками и впечатлениями», — отмечает представитель команды 99 Racing.

За команду выступает бывший российский пилот Формулы-1 Никита Мазепин.

В прошлом сезоне 99 Racing была представлена в классической белой раскраске.

Никита Мазепин
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