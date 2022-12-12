Квят может выступить в серии WEC в 2023 году

Российский гонщик Даниил Квят может дебютировать в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC) в категории LMP2 (спортпрототипы), сообщает Endurance-Info.

По информации источника, в 2023 году Квят может оказаться за рулем Oreca 07 Prema Racing. Отмечается, что 28-летний россиянин уже провел тесты на французском «Поль-Рикаре».

Квят должен был выступать в WEC в 2022 году в составе G-Drive Racing, однако не смог принять участия из-за отказа подписать документ FIA, выданный гонщикам из России и Белоруссии.

В 2022 году Квят провел несколько этапов в NASCAR. Также он трижды поднимался на подиум в «Формуле-1», где выступа с 2014 по 2017 и с 2019 по 2020 год.