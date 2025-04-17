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17 апреля, 19:29

Квят выступит в первом этапе KENNOL Grand Prix de France Historique

Камила Абдурахманова
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Российский автогонщик Даниил Квят, известный по выступлениям в «Формуле-1» за «Ред Булл» и «Торо Россо», примет участие в первом этапе KENNOL Grand Prix de France Historique.

Гонка пройдет с 25 по 27 апреля на автодроме «Поль Рикар» в Марселе (Франция), сообщает Telegram-канал First Place.

30-летний Квят будет управлять автомобилем Spice SE89C#009 в категории Masters group C. В этой категории выступают автомобили, которые участвовали в гонках на выносливость в 1980-х и начале 1990-х годов.

Последний сезон в «Формуле-1» в качестве боевого пилота Квят провел в составе «Альфа Таури» в 2020 году.

Даниил Квят
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