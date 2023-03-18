Квят занял третье место в гонке «1000 миль Себринга» в классе LMP2

Российский гонщик, бывший пилот «Формулы-1» Даниил Квят дебютировал за команду Prema в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC).

Квят принял участие в гонке «1000 миль Себринга», которая проходила во Флориде (США). Экипаж россиянина, итальянца Мирко Бортолотти и француженки Дориан Пин занял третье место в классе LMP2 и девятое место в общем зачете вне зависимости от категории. Команда прошла дистанцию за 8 часов, 1 минуту и 3,209 секунды.

Победителями гонки в общем зачете стали представители команды Toyota Gazoo, в составе которой выступили японец Камуи Кобаяси, аргентинец Хосе Мария Лопес и британец Майк Конвей. Они проехали гонку за 8 часов и 19,877 секунды. Вторую строчку занял еще один экипаж Toyota Gazoo, который представляли швейцарец Себастьян Буэми, новозеландец Брендон Хартли и японец Рио Хиракава (отставание +2,168 секунды). На третьем месте — итальянец Антонио Фуоко, испанец Мигель Молина и датчанин Никлас Нильсен из Ferrari AF, отставшие от победителя на 2 круга.

Экипаж Квята проиграл победителям 9 кругов.

Следующая гонка сезона в WEB пройдет в Портимау (Португалия) 16 апреля.