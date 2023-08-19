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Сегодня, 13:00

«Макларен» подал в суд на Палоу

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Компания «Макларен» подала в суд на испанского гонщика Алекса Палоу и коночную команду «Индикара» Chip Ganassi Racing, сообщает Indianapolis Star.

Ранее сообщалось, что испанский гонщик отказался выступать в следующем сезоне американского чемпионата за английский коллектив, несмотря на контракт и то, что McLaren оплатила его тесты в Формуле 1 и подготовку к переходу в свой коллектив. Чемпион серии 2021 года решил продлить контракт с Chip Ganassi Racing.

По информации источника, «Макларен» не планирует добиться от Палоу соблюдения контракта, а собирается получить финансовую компенсацию от пилота и команды. Отмечается, что речь идет о восьмизначной сумме.

За три этапа до конца сезона IndyCar Палоу лидирует в чемпионате с отрывом 101 очко.

Источник: https://www.indystar.com/story/sports/motor/2023/08/18/indycar-mclaren-racing-arrow-mclaren-sue-alex-palou-uk-commercial-court-chip-ganassi-racing/70620598007/
Макларен
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