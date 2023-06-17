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Сегодня, 15:35

Мазепин рассказал, что готов рассмотреть участие в ралли-рейде «Дакар»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Гонщик Никита Мазепин рассматривает участие исключительно в «Дакаре», если речь идет о ралли.

«Я то, чего хотел достичь в «Шелковом пути», уже достиг. Сейчас речь идет, возможно, только о «Дакаре» когда-нибудь. Знаете, так просто «пришел и выступил где-то» не работает. Я вот перед тем, как выступить на багги, большое количество работы провел на тестах, именно на этой машине. Поэтому все зависит от опять же возможности. Если «Камаз-мастер» будет рад посодействовать в моей подготовке — я с удовольствием об этом подумаю», — приводит слова Мазепина ТАСС.

В 2022 году Мазепин стал победителем ралли-рейда «Шелковый путь» в зачете мотовездеходов.

1 марта 2022 года из-за ситуации на Украине Международная автомобильная федерация (FIA) разрешила российским и белорусским гонщикам выступать в соревнованиях только под нейтральным флагом и при условии подписания особого документа, в котором прописаны ряд ограничений для пилотов. 28 сентября стало известно, что команда «Камаз-мастер» отказалась подписывать документ FIA для участия в «Дакаре». Ралли «Дакар» проходил с 31 декабря по 15 января в Саудовской Аравии.

Источник: https://tass.ru/sport/18047129
Никита Мазепин
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