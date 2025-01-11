Мазепин: «Российский суперкар Rossa не уступает «Ламборгини» и «Макларену»

Гонщик Никита Мазепин заявил, что российский суперкар Rossa ничем не уступает «Ламборгини» и «Макларену», участвующим в гонке «24 часа Дубая».

«Чувства замечательные — получить в последние минуты предложение от моих друзей Ромы Русинова и Жени Киреева. Их проект для меня очень интересен. Rossa, на мой взгляд, это яркий пример для гордости России на просторах мирового автоспорта, — цитирует ТАСС Мазепина. — Я два дня уже эксплуатировал машину в Дубае и могу сказать, что она совершенно не уступает «Ламборгини» или «Макларену», которые тоже выступают. Я рад быть в кругу единомышленников и очень приятных людей. Есть возможность продолжать заниматься любимым делом. Надеюсь, дело будет успешным и мы доедем до подиума. Но самое главное, что мы все вместе получим удовольствие от гонки».

Мазепин участвует в гонке «24 часа Дубая», которая завершится 12 января.