Мазепин считает, что близок к возвращению в международные гонки

Российский гонщик Никита Мазепин считает, что приближается к возвращению в международные чемпионаты, в том числе и в «Формулу-1».

«Я не так давно ездил в Италию на сборы спортивной подготовки. Несколько месяцев назад я получил обеспечительные меры от Евросоюза, которые позволяют мне въезжать в страны ЕС для осуществления спортивных целей. К сожалению, на данный момент въехать у меня получилось только в Италию, потому что шенгенскую визу я не получил. Но я все равно считаю, что это шаг вперед для моего возвращения в большой спорт на просторах Европы. Это и «Формула-1», и гонки на выносливость, и другие соревнования», — приводит слова Мазепина ТАСС.

Ранее, 1 марта 2023 года, председатель Европейского суда общей юрисдикции вынес беспрецедентное постановление, впервые приостанавливающее санкции ЕС в порядке обеспечительных мер. Две недели спустя Совет ЕС заново ввел санкции против Никиты Мазепина без учета данного постановления, в результате чего председатель суда вынужден был снова приостановить их 19 июля.

22 августа 2023 года суд присвоил делу Никиты Мазепина против Совета ЕС приоритетный статус.

Мазепин выступал в «Формуле-1» за «Хаас» в сезоне-2021. Перед началом сезона-2022 американская команда расторгла контракт с россиянином. Его место занял Кевин Магнуссен.