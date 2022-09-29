Минспорта РФ и фонд Никиты Мазепина подписали договор о сотрудничестве

В четверг на форуме «Россия — спортивная держава» было заключено соглашение о сотрудничестве между Минспорта России и благотворительным фондом «Мы выступаем как один», основанным известным автогонщиком Никитой Мазепиным. Фонд занимается в том числе защитой интересов российских спортсменов, отстраненных от соревнований.

— Благодарен Минспорта и Олегу Матыцину за личное участие и советы при открытии нашего фонда, ведь спортсменам сейчас необходима помощь, — сказал Мазепин. — Чтобы найти тот мостик, который ведет из профессионального спорта в другие виды деятельности, или получить психологическую либо юридическую поддержку в отстаивании своих интересов. Для меня лично сотрудничество с министерством очень важно. У них есть колоссальный опыт и знания, как правильно себя вести со спортсменами, поддерживать и развивать взаимодействие. Я очень мотивирован, хочу, чтобы сотрудничество с Минспорта РФ было максимально эффективным.

— Что оно вам даст?

— Я молодой спортсмен. Не хочу говорить бывший, скажу так: карьера сейчас на паузе. И для меня очень важно сотрудничество с профессионалами, такими как Олег Матыцин. Он специалист и в спорте, и в работе с большим количеством людей. У него есть чему учиться. Мы ежедневно работаем над тем, чтобы взять под крыло фонда как можно большее количество спортсменов. И соглашение с Минспорта РФ поможет этим атлетам узнать о нас — во всех уголках страны и за ее пределами. Наша география растет, у нас есть подопечные по всей стране и за ее пределами: в Белоруссии и даже в Бельгии.

Напомним, с Мазепиным в начале нынешнего года в одностороннем порядке расторгла контракт команда «Формулы-1» «Хаас».