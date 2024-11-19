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Сегодня, 23:00

Никита Мазепин планирует выступить на чемпионате России по практической стрельбе

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Экс-пилот «Хаас» Никита Мазепин в интервью «СЭ» рассказал о своих увлечениях помимо автоспорта.

«Я увлекся практической стрельбой и в следующем году планирую выступить в чемпионате России. Занимаюсь ею два раза в неделю. Также начал два раза в неделю играть в хоккей. Оставшиеся три дня посвящаю триатлону. Планирую выступить на Ironman в 2025 году, а для этого нужна очень качественная подготовка», — подчеркнул «СЭ» Мазепин.

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В 2022 году российский гонщик потерял место в «Хаасе» после того, как команда решила расторгнуть с ним контракт в одностороннем порядке.

Никита Мазепин

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