Петриков рассказал о главных задачах на посту руководителя SMP Racing

Олег Петриков заявил, что эффективное использование ресурсов для комплексного развития автоспорта в России является его главной задачей на посту руководителя SMP Racing.

«В программе SMP Racing с самого начала существует несколько направлений развития. С 2014 года я отвечал за Российскую серию кольцевых гонок. Тогда в дебютном сезоне стартовало 84 участника, а в прошлом году их было уже 145. Увеличилось и число классов — с четырех до восьми. Сейчас моя задача как руководителя программы SMP Racing — эффективно использовать все ресурсы для комплексного развития автоспорта. Те, кто мечтает о формульной карьере, должны получить возможность пересесть из картинга в машины с открытыми колесами. Для этого мы планируем запустить полноценный проект SMP Formula 4, и здесь основная роль будет отведена подразделению BR Engineering, которое сможет адаптировать существующие мировые технологии под наши реалии», — приводит ТАСС слова Петрикова.

В апреле этого года Петриков стал руководителем программы развития российского автоспорта SMP Racing. Ранее 38-летний специалист возглавлял чемпионат и Кубок России по автомобильным кольцевым гонкам.

Петриков является МС по автоспорту, вице-чемпионом России по автомобильным кольцевым гонкам в классе «Туринг».