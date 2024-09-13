Петров считает, что после снятия санкций с Мазепина российские гонщики могут вернуться на международную арену

Вице-президент Российской автомобильной федерации Виталий Петров в комментарии «СЭ» отреагировал на исключение российского автогонщика Никиты Мазепина из санкционных списков ЕС.

«Наконец-то Европейский союз и все остальные начали здраво размышлять. С чего они спортсменов пытаются ущемлять в их правах? Значит ли эта ситуация, что мы можем расчитывать на возвращение наших гонщиков? В принципе да. Но есть и другая сторона медали, в том плане, что они требуют подписывать бумаги во вред Российской Федерации. Поэтому тут не все так однозначно, как кажется.

С другой стороны, тот факт, что Никиту исключили из санкционного списка, уже говорит о многом. Он может спокойно передвигаться в Европе и выступать где он только захочет. Не знаю, хочет ли он вернуться, давно не разговаривал с ним насчет этого", — сказал Петров «СЭ».

В марте 2022 года Мазепин попал в санкционные списки Европейского союза и был вынужден прекратить выступления в «Формуле-1».

Гонщик выступал в турнире за команду «Хаас» в сезоне-2021. Перед началом сезона-2022 американская команда расторгла контракт с россиянином. Его место занял Кевин Магнуссен.

Александр Абустин