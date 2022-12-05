Пилота «Формулы-2» лишили прав за превышение скорости

Гонщик «Формулы-2» Амори Кордел, который в следующем сезоне должен выступать за «Виртуози», лишен водительских прав за превышение скорости, сообщает HLN.

Нарушение произошло в декабре 2020 года, тогда Кордел разогнался в Темсе до 179 км/ч на дороге со скоростным ограничением в 50 км/ч. Помимо лишения водительских прав на шесть месяцев, Корделу предстоит выплатить штраф в размере 3600 евро.

О нарушении стало известно благодаря видеоролику, который гонщик сам опубликовал в соцсетях. На данный момент запись удалена, однако на нее успела обратить внимание бельгийская полиция.

Во время судебных слушаний адвокат Кордела настаивал на том, что у полиции нет достаточных доказательств того, что за рулем находится его подзащитный, поскольку формально машина принадлежит отцу гонщика. Сам Амори выстраивал свою защиту на том факте, что в момент правонарушения у него еще не было водительских прав, однако по информации HLN, Кордел купил водительские права в Интернете за 450 евро, и скрыл этот факт от судьи.

Промоутер «Формулы-2» Бруно Мишель пообещал осудить эту ситуацию с FIA.

В сезоне-2022 20-летний бельгиец занял 17-е место в личном зачете, набрав 26 очков. Он также был дисквалифицирован «Гран-при Великобритании» из-за того, что набрал 12 штрафных баллов за первые шесть этапов.