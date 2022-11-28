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Сегодня, 19:05

Победитель «Формулы-3» стал призером первых в истории фиджитал-гонок. Петров и Сироткин приняли участие

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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24 ноября в Казани стартовали первые Фиджитал Игры. Соревнования открыли гонки нового формата с прохождением заездов в двух вселенных: физической на картинге и цифровой на базе автосимулятора.

Всего в Играх участвовали восемь команд. Спортсменам нужно было пройти 20 кругов в заезде на картинге и 10 виртуальных кругов на базе симулятора Assetto Corsa. Результаты квалификации учитывались на старте заездов.

Победителями финального заезда стала казанская команда Ek-ALGA, пилоты Борис Гарифуллин и Михаил Стаценко. Гонщики выиграли с большим отрывом в 21 секунду. Второй результат показали участники K.N. Racing Ярослав Шевырталов и Максим Солдатов. Тройку призеров замкнула команда SMP Racing, в которой пилотировали Роман Шарапов и победитель гонок «Формулы-3» Александр Смоляр.

Специальным гостем соревнований стал бывший пилот «Формулы-1» Никита Мазепин. В рамках мероприятия также состоялся шоу-заезд с участием стримеров, блогеров и автогонщиков Алексея Басова, Сергея Сироткина, Виталия Петрова и Виктора Шайтара.

Виталий Петров (Формула-1)
Сергей Сироткин
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