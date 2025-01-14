Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Автоспорт
Новости
Формула-1
Автоспорт
Ралли
Мотоспорт
Главная
Авто-мото
Автоспорт

Сегодня, 19:10

Россиянин Богуславский выступит в чемпионате мира по гонкам на выносливость FIA WEC

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Telegram Дзен

Российский пилот Тимур Богуславский подписал контракт с БМВ и в составе команды WRT/BMW M MOTORSPORT выступит в чемпионате мира по гонкам на выносливость FIA WEC 2025 в классе LMGT3.

Партнерами Тимура Богуславского по экипажу станут австралиец Яссер Шахин и бразилец Августо Фарфус.

Соперниками BMW в чемпионате мира будут команды на автомобилях «Феррари», «Ламборгини», «Макларен», «Астон Мартин», «Порше», «Лексус» и «Форд».

Чемпионат мира по гонкам на выносливость FIA WEC является одним из самых престижных и известных в мире турниров в классе GT и гиперкаров. Именно в рамках этой серии проходит легендарная 24-часовая гонка во французском Ле-Мане.

В 2023 году команда Akkodis ASP, за которую на «Мерседесе» выступал Тимур Богуславский, стала абсолютным чемпионом гоночной серии World Challenge Europe 2023, а сам Богуславский возглавил рейтинг лучших пилотов.

24-летний Богуславский — мастер спорта, многократный победитель международных соревнований по кольцевым гонкам.

Тимур Богуславский
FIA
Читайте также
Братья Бе растянули флаг Украины на церемонии награждения в Оберхофе
Отношения ЕС и Украины портятся из-за срыва газового транзита. И вот почему
Форвард «РБ Брагантино» Алеррандро может перейти в ЦСКА
Итальянская ошибка Ротенберга? Почему СКА попрощался с Деанджело, ради которого урезали зарплату капитану
Лавров заявил, что черные ящики AZAL не подтвердили часть данных из СМИ
Роскомнадзор назвал причину сбоя в Рунете
Сегодня
Вчера
Неделя