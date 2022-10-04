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Сегодня, 16:06

Россиянин Даниил Квят попал в десятку «самых ненавидимых» пилотов NASCAR

Иван Шитик
Корреспондент
Даниил Квят.
Фото Global Look Press

Российский гонщик Даниил Квят попал в антирейтинг американской серии NASCAR, опубликованном в социальных сетях журналисткой AP Дженной Фрайер.

Американский портал Gambling.com, который освещает события из мира спорта и азартных игр, провtл исследование, чтобы выяснить самых ненавидимых пилотов NASCAR Cup Series

Россиянин набрал 13,5% голосов и занял седьмое место в этом списке.

Экс-пилот «Формулы-1» провел пока только две гонки в главном кузовном первенстве США — в конце июля в Индианаполисе и в середине августа в Уоткинс-Глене.

Даниил Квят
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