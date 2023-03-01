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Сегодня, 20:03

Российских гонщиков с двойным гражданством обязали письменно осудить СВО

Виталий Косик
Корреспондент
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Международная автомобильная федерация (FIA) обязала российских и белорусских гонщиков, выступающих на международных соревнованиях под другим флагом или с лицензией другой страны, подписать декларацию об осуждении спецоперации на Украине.

«Любой российский или белорусский гонщик или чиновник с двойным гражданством, который не подпишет декларацию, обязывающую придерживаться принципа мира и политического нейтралитета FIA, не будет допущен к участию», — приводит слова заявления РИА «Новости».

FIA в середине февраля смягчила правила для участия в международных соревнованиях для российских и белорусских пилотов с двойным гражданством, согласно которым гонщикам не требовалась подписывать декларацию о приверженности принципам мира и политического нейтралитета.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230301/gonschiki-1855202515.html
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