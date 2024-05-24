Российский гонщик Богуславский подписал контракт с «Феррари»

Российский гонщик Тимур Богуславский подписал контракт с командой Ferrari — AF Corse и дебютировал в чемпионате GT Sprint (Италия). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на команду пилота.

Команда Ferrari — AF Corse участвует в мировых гоночных сериях, в тот числе в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC), европейской и азиатской серии «Ле-Ман».

Ранее Богуславский подписал контракт с Lexus, за который продолжит выступать в чемпионате параллельно с участием в GT Sprint на «Феррари».