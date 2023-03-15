Российский гонщик Саморуков дебютировал в американском чемпионате по дрэг-рейсингу

Российский гонщик Дмитрий Саморуков дебютировал в американском чемпионате по дрэг-рейсингу NHRA Camping World Drag Racing Series.

Турнир проходит на самых популярных трассах Америки. Первый этап состоялся во Флориде. Саморуков выступил в классе ProMod и занял 7 позицию в общем протоколе из 20 участников. Россиянин также заявлен на третий этап сезона, который состоится в Северной Каролине в конце апреля.

Дмитрий Саморуков — шестикратный чемпион России по дрэг-рейсингу, он является первым и единственным россиянином, выступившим в мировой серии NHRA.