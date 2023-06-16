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Сегодня, 06:52

Ротенберг: «В планах сделать свои «24 часа Ле-Мана»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Основатель SMP Racing Борис Ротенберг рассказал, какие соревнования планируется проводить в ближайшее время в Сочи.

«Планируем провести в Сочи гонку в следующем году между Играми Будущего и фестивалем молодежи. Мы туда привезем как можно больше BR03, что успеем сделать. Пока собрано четыре машины. Конечно, была идея организовать монокубок. Но нужны пилоты, длительное тестирование. К тому же машина модернизируется, облегчается. Процесс идет, но пока монокубок – вопрос будущего.

Однако идей много. Так, недавно под Петербургом на трассе «Игора Драйв» организовали соревнования Endurance SMP Racing: четырех– и шестичасовые гонки. И в планах сделать свой Ле-Ман или там, или в Сочи. На эти соревнования, кстати, привозили два Mersedes стоимостью 1 миллион евро каждый. У них мощности в два раза больше, чем у BR03. Но наши болиды их объехали за счет аэродинамики, хотя по цене составляют одну десятую процента от зарубежных авто», – цитирует RT Ротенберга.

Источник: https://russian.rt.com/sport/article/1162038-rotenberg-sochi-gonki-futbol-sudeistvo
Борис Ротенберг-старший
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