Шварцман может продолжить карьеру в «Индикаре»

Российский гонщик Роберт Шварцман примет участие в тестах болида «Индикар» команды «Чип Ганасси Рейсинг» в январе 2023 года, сообщает RACER.

По информации источника, в команде приступили к поиску нового пилота на сезон-2024 года и тесты являются частью испытательной программы. Шварцман станет одним из нескольких гонщиков, которым предстоит пройти эти тесты.

В сезоне-2023 за «Чип Ганасси» будут выступать швед Маркус Эриксон, новозеландец Скотт Диксон, испанец Алекс Палоу и новозеландец Маркус Армстронг. По окончании 2023 года Палоу должен перейти в «Макларен», и команда рассматривает кандидатов на замену чемпиона 2021 года.

В сезоне-2022 23-летний россиянин дважды проводил практики в составе «Феррари», а также работал на симуляторе итальянской команды.