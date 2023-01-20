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Сегодня, 09:39

Шварцман примет участие в «24 часа Спа» в составе «Феррари»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский гонщик Роберт Шварцман проведет сезон-2023 в чемпионате GT World Challenge Europe, сообщает официальный сайт «Феррари».

Шварцман подписал контракт с командой AF Corse и станет напарником Никласа Нильсена и Алессио Роверы за рулем «Феррари» 296 GT3. Кроме того, Шварцман выступит в гонке «24 часа Спа».

В прошлом сезоне 23-летний россиянин выполнял роль тест-пилота «Феррари». Он дважды проводил практики в составе итальянской команды, а также работал на симуляторе.

Шварцман является чемпионом «Формулы-3» 2019 года и вторым призером «Формулы-2» (2021).

Феррари
Роберт Шварцман
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