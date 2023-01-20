Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Автоспорт
Новости
Формула-1
Автоспорт
Ралли
Мотоспорт
Главная
Авто-мото
Автоспорт

Сегодня, 09:52

Шварцман сделал заявление о предстоящем сезоне

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Российский пилот команды «Феррари» Роберт Шварцман поделился ожиданиями от предстоящего сезона.

«Для меня большая честь быть резервным пилотом «Феррари» в «Формуле-1» и продолжать свое путешествие вместе с семьей «Феррари». С нетерпением жду возможности, когда приступлю к усердной работе и вернусь за руль машины «Формулы-1». Также не терпится начать участвовать в гонках в GT World Challenge Europe вместе с «Феррари», — написал Шварцман в своих соцсетях.

Ранее Шварцман покинул ряды молодежной Академии «Феррари», но сохранил роль резервного пилота в команде «Формулы-1», а также основного гонщика в GT World Challenge Europe.

Формула-1
Феррари
Роберт Шварцман
2
0
Читайте также
Променял на актрису: как распалась семья чемпионки мира по пятиборью и актера Павла Трубинера
Малкин набрал 3 очка в проигранном матче «Питтсбурга» против «Оттавы»
Посольство РФ оценило намерение США передать Украине активы РФ
Британцы раскритиковали слова Зеленского о крушении вертолета
В США сочли трусостью отказ Байдена передать Украине ракеты ATACMS
Малайзия изучит возможность расчетов с РФ в национальных валютах
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Шварцман примет участие в «24 часа Спа» в составе «Феррари»