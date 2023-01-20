Шварцман сделал заявление о предстоящем сезоне

Российский пилот команды «Феррари» Роберт Шварцман поделился ожиданиями от предстоящего сезона.

«Для меня большая честь быть резервным пилотом «Феррари» в «Формуле-1» и продолжать свое путешествие вместе с семьей «Феррари». С нетерпением жду возможности, когда приступлю к усердной работе и вернусь за руль машины «Формулы-1». Также не терпится начать участвовать в гонках в GT World Challenge Europe вместе с «Феррари», — написал Шварцман в своих соцсетях.

Ранее Шварцман покинул ряды молодежной Академии «Феррари», но сохранил роль резервного пилота в команде «Формулы-1», а также основного гонщика в GT World Challenge Europe.