Сироткин заявил, что больше не будет участвовать в гонках

Российский гонщик Сергей Сироткин заявил, что не планирует возвращаться в гонки.

«Боль и осознание того, что лучшее уже позади, стали для меня лучшим мотиватором доказать обратное, и остаются таковыми по сей день. А я благодарен судьбе, что она когда-то подтолкнула меня к принятию верных решений. Ну и, наконец, отвечу на вопрос, который прозвучал в самом начале этого текста: вернусь ли я в гонки? Ответ — нет, меня не стоит ждать в гонках. Как бы сильно мне ни нравилось пилотировать, я не вижу в этом реальных возможностей для развития даже в среднесрочной перспективе. Следовательно, не вижу и смысла тратить на это время и силы, которые могли бы принести гораздо больше пользы, если направить их в другое русло», — написал Сироткин в своем телеграм-канале.

Он также заявил, что та мечта в «Формуле-1», к которой он стремился всю жизнь, завершилась. По его словам, он пришел к мысли, что именно в спорте добиться больших результатов, чем те, что уже были не выйдет.

Сироткин выступал в «Формуле-1» в сезоне-2018 в составе «Уильямс» и занял 20-е место с одним очком в личном зачете. Также 27-летний россиянин был резервным пилотом «Рено» и «Макларена». В 2017 и 2019 годах принял участие в гонке на выносливость «24 часа Ле-Мана».

В мае 2022 года Сироткин занял пост исполнительного директора Российской автомобильной федерации.