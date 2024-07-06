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Сегодня, 18:27

Сотников: «Для «КАМАЗ-мастер» важно выиграть «Шелковый путь» и взять реванш у МАЗ»

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Пилот российской команды «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников заявил, что надеется взять реванш у белорусского коллектива МАЗ за поражение на ралли-марафоне «Шелковый путь» 2023 года в зачете грузовиков.

«Для нас «Шелковый путь» будет главным стартом сезона, который стартует в России, пройдет через Монголию. Для нас очень важно выиграть гонку и взять реванш у МАЗа, это наша самая принципиальная задача, потому что МАЗ является нашим основным соперником, они очень сильно шагнули в прошлом году. Не все у нас получилось в прошлом, были определенные трудности. Борьба будет жесткая, здорово, что у нас есть такое соперничество, которое помогает друг другу становиться лучше, и я думаю, это будет интересно для болельщиков», — сказал Сотников ТАСС.

Международный ралли-марафон «Шелковый путь» пройдет по территории России и Монголии. Финиш запланирован в Улан-Баторе 15 июля. Общая дистанция гонки составит 5 243 километра, из которых 2 992 — скоростные участки. В гонку также включен марафонский этап, на котором экипажам запрещена помощь механиков — ремонтировать и обслуживать технику спортсменам надо будет самостоятельно.

Источник: ТАСС
КАМАЗ-мастер
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