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Сегодня, 15:30

Сотников считает ралли «Дакар» — 2023 неполноценным без участия «КАМАЗ-мастер»

Алина Савинова
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Двукратный победитель «Дакара» в зачете грузовиков Дмитрий Сотников считает, что ралли-рейд «Дакар» 2023 года без участия «КАМАЗ-мастер» был неполноценным.

«С точки зрения маршрута гонка была полноценной, чего нельзя сказать о составе участников. Победа ценна тогда, когда набирается максимальный состав конкурентов, когда участвуют все сильнейшие. Любой чемпионат мира нельзя назвать полноценным, когда кто-то отсутствует не по спортивным причинам. Такая ситуация возникла не только у нас, но и практически во всех видах. Надеюсь, что в скором времени спорт вернется в свое состояние и все будут бороться в равных условиях», — приводит ТАСС слова Сотникова.

В марте прошлого года Международная автомобильная федерация (FIA) разрешила гонщикам из России и Белоруссии выступать в соревнованиях только под нейтральным флагом и при условии подписания особого документа, в котором прописаны ряд ограничений для пилотов. «КАМАЗ-мастер» отказался выполнять требования FIА.

Ралли «Дакар» в этом году проходил с 31 декабря по 15 января в Саудовской Аравии.

Источник: https://tass.ru/sport/17902515
КАМАЗ-мастер
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Сотников заявил, что пропуск «Дакара» не отразился на подготовке «КАМАЗ-мастер»