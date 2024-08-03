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Сегодня, 09:36

В Германии из-за взрыва на гоночной трассе более 20 человек получили ранения

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Как минимум 22 человека пострадали в результате взрыва на гоночной трассе «Нюрбургринг» в Германии, сообщает агентство DPA.

По данным источника, инцидент произошел во время пробного заезда перед гонкой ADAC Ruhr Cup. В конечном итоге четыре человека получили тяжелые травмы, остальные — легкие. Отмечается, что причиной произошедшего стал взрыв баллона высокого давления в зоне паддока. Расследование продолжится в субботу, 3 августа.

Шестичасовая гонка ADAC Ruhr Cup состоится по расписанию, 3 августа. Организаторы дала разрешение командам принять участие в заездах.

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