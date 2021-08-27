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27 августа 2021, 18:59

В квалификации W Series в Спа произошел массовый завал

Евгений Петров
Корреспондент
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Дождь в начале квалификации W Series в Спа привел к массовому завалу с участием шести машин, сообщает 27 августа Autosport.

Гонщицы отправились на трассу на сликах, но поскользнулись при прохождении «Красной воды» и поочередно вылетели с трассы. Сессия была остановлена, а на место прибыла медицинская машина.

По последней информации, в медицинский центр трассы для обследования доставлены Бейстке Виссер и Айла Агрен. Саре Мур, Эбби Итон, Белен Гарсие и Фабианне Вольвенд помощь медиков не потребовалось, и они вернулись в паддок в W Series.

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