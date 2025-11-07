В SMP ESports рассказали о создании собственного игрового движка: «Это дорого, но шаг необходим»

Генеральный директор SMP ESports Георгий Гнутов рассказал «СЭ» о разработке игрового движка для соревнований по фиджитал-автоспорту.

— С 2023 года мы начали развивать официальную дисциплину — интерактивные гонки (симрейсинг).

Министерство спорта признало ее официально. Еще до этого мы создали платформу SMP Esports для проведения чемпионатов и выстроили экосистему в рамках национальных проектов, где ежегодно проводили до восьми турниров.

Благодаря этой платформе мы разработали комплексный продукт — платформу, цифровые двойники трасс и автомобилей, студию ингейм-трансляций и систему хронометража для фиджитал-гонок. Позже этот продукт обеспечивал функциональность Игр будущего — это стало для нас серьезным рывком вперед.

В течение трех лет мы ежегодно проводили тестовые мероприятия, развивали и совершенствовали платформу, все это время работая на зарубежном программном обеспечении. В марте 2024 года мы реализовали для нас ключевой проект — Игры будущего, в которых приняли участие 14 международных команд. После этого стало очевидно, что дальше развиваться на иностранном ПО невозможно.

Мы предложили Правительству РФ создать масштабный международный проект — фиджитал-чемпионат на отечественном программном обеспечении. Так началась разработка движка SMP Drive Engine и первого автоспортивного симулятора SMP Racing Game, на базе которого и пройдет этот чемпионат.

Таким образом, мы показываем всему миру, что Россия способна проводить международные фиджитал-соревнования на собственных технологиях. А главное — с помощью нашей игры каждый сможет попасть в мир российского автоспорта, начиная из мира симрейсинга.

— Чем этот движок отличается от других?

— Прежде всего, в мире нет ни одного автоспортивного движка, который бы работал на основе накопленных данных, которые SMP Racing собирала десятилетиями, а также с учетом правил автоспорта и всех его дисциплин. SMP Drive Engine — это движок, создается сначала исключительно для автоспорта, а потом для гражданских проектов, таких как цифровая автошкола — обучение безопасному вождению и правилам ПДД.

Мы создаем платформу, на которой любые разработчики смогут использовать нашу физическую модель, основанную на огромном опыте SMP Racing, наших пилотов, инженеров и чемпионатов. Физика тестируется непосредственно на участниках соревнований, поэтому можно сказать, что это будет максимально точная и реалистичная модель, на которой смогут строиться все будущие проекты.

— Сколько стоит создать отечественный движок?

— Если говорить в масштабах международной индустрии — это не так дорого. Но с учетом текущей экономической ситуации в России — это серьезная инвестиция. Однако ее нельзя рассматривать в горизонте пяти лет — речь идет о десятилетии.

Мы создаем фундамент, «завод», на котором будут рождаться другие продукты. Да, это дорого, но этот шаг необходим, чтобы поднять технологический суверенитет страны на новый уровень. Мы входим в международный клуб, где всего шесть компаний создают автоспортивные игры, и становимся седьмым игроком в мире. А если говорить о создании движков именно для автоспорта — здесь мы первые, — сказал Гнутов «СЭ» в кулуарах форума «Россия — спортивная держава».