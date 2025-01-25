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Сегодня, 09:44

Вопрос участия российских гонщиков в международных соревнованиях планируют обсудить в феврале

Алина Савинова
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Пилот «Камаз-мастер» Антон Шибалов рассказал, что Международная автомобильная федерация (ФИА) в феврале может обсудить вопрос участия российских и белорусских гонщиков в международных соревнованиях.

«Как участник я надеюсь, что в ближайшее годы это все стабилизируется и мы сможем принять участие в «Дакаре». Но когда точно получится это сделать, я ответить не смогу. Это зависит и от нашей, и от Международной автомобильной федерации. Точно скажу, что в ближайшее время, в феврале, планируются переговоры на эту тему. Сейчас закончился «Дакар», и до начала сезона «Формулы-1» нужно это решить, потому что потом президент ФИА будет менее доступен», — приводит ТАСС слова Шибалова.

В 2022 году из-за ситуации на Украине ФИА разрешила россиянам и белорусам выступать в соревнованиях только под нейтральным флагом и при условии подписания особого документа, в котором прописаны ряд ограничений для гонщиков. «Камаз-мастер» отказался подписывать этот документ.

Источник: ТАСС
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