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23 ноября, 13:49

Юниор «Ред Булл» Энцо Фиттипальди перенес операцию на мозге после аварии в Джидде

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Резервный пилот «Хаас» Пьетро Фиттипальди рассказал, что его младший брат Энцо Фиттипальди, выступавший за «Харроуз», перенес операцию на головном мозге перед сезоном-2022 из-за серьезной аварии на старте «Гран-при Саудовской Аравии» в Джиде.

«В этом году Энцо проделал потрясающую работу. А в прошлом попал в крупную аварию, сломал пятку. Многие не знают, но, когда я проходил тесты здесь в прошлом году и заразился коронавирусом, я застрял на карантине на 14 дней. В тот момент Энцо улетел домой. Так вот на самом деле у него было кровоизлияние в мозг, из-за чего пришлось обратиться в отделение неотложной помощи. Кровоизлияние было сильным, поэтому ему пришлось перенести операцию на мозге. Мы думали, что он не сможет вернуться в начале сезона. Но он вернулся, хотя кости срослись не в полной мере, а затем боролся в первых двух гонках, провел мегасезон: шесть подиумов, борьба за тройку лучших в чемпионате. Я знаю, насколько хорош Энцо, и мечтаю, чтобы он тоже участвовал в гонках Формулы-1», — приводит слова Фиттипальди The Racer.

21-летний бразилец попал в аварию на старте этапа в Джиде в 2021 году, врезавшись в заглохшую машину француза Тео Пуршера. От удара от одного из болидов оторвался подголовник и перелетел ограждение трассы. Сам Фиттипальди испытал перегрузку в 72g и был доставлен в больницу на вертолете.

Сезон-2022 он завершил на восьмой строчке личного зачета, набрав 126 очков. Чемпионом стал его соотечественник Филипе Другович.

В следующем году Фиттипальди будет выступать за команду «Формулы-2» «Карлин».

Источник: https://the-race.com/junior/fittipaldi-had-brain-surgery-before-season-that-won-red-bull-backing/
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